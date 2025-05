Em "Vivienne Westwood: O salto da tigresa" "é possível conhecer alguns dos aspetos mais característicos do pensamento e obra de Westwood: a forma subversiva como utilizava os elementos emblemáticos da cultura britânica (como o tartan e os tweeds); a reinterpretação da alfaiataria tradicional; e o seu gosto pela história, até mesmo durante os anos do Punk, quando em conjunto com Malcolm McLaren criou uma moda de rua irreverente e crua", lê-se no texto de apresentação da mostra, disponível no site oficial do MUDE.

Com curadoria da historiadora de moda e investigadora Anabela Becho, a exposição, que tem como referência o conceito ‘Salto do Tigre’ do filósofo alemão Walter Benjamin, "incide no historicismo de Vivienne Westwood, designer inglesa que mergulhou continuamente no passado para afirmar a sua identidade e criar alguns dos visuais mais originais da moda contemporânea".

"Vivienne Westwood: O salto da tigresa", que apresenta cerca de 50 peças, que integram a Coleção Francisco Capelo, do acervo do MUDE, e coleções institucionais e privadas, aborda também a forma como a criadora de moda "interpretou e reinventou elementos tradicionais do traje, como a crinolina, o bustle (ou tournure) e o corpete, propondo silhuetas esculturais e afirmativas, com exímia técnica na construção do vestuário".

Vivienne Isabel Swire, que viria a tornar-se a ‘rainha da moda punk’ Vivienne Westwood, nasceu em 08 de abril de 1941, em Inglaterra, e morreu em 29 de dezembro de 2022.

Vivienne Westwood começou a destacar-se no mundo da moda na década de 1970, com a criação vestuário andrógino, t-shirts panfletárias e uma atitude irreverente contra o sistema.

Em 1971, abriu a sua primeira loja, na King’s Road, em Londres, com o namorado da altura, Malcolm McLaren, agente dos Sex Pistols. A loja, inicialmente batizada Let It Rock, acabou por mudar de nome várias vezes ao longo dos anos 1970: Too Fast to Live, Too Young to Die, Sex e Seditionaries foram outros nomes que teve o negócio.

Pouco depois do final dos Sex Pistols, banda para a qual criava os figurinos, apresenta a primeira coleção em nome próprio, num desfile em Londres, em 1981.

A coleção, "Pirate", é tida como a vanguarda do movimento neorromântico que surgiria naquela década.

Ao longo da carreira, Vivienne Westwood aproveitou as coleções que criou e os desfiles como "plataforma para fazer campanha por um mundo melhor".

Defensora do 'buy less, choose well, make it last' (compra menos, escolhe bem, fá-lo durar, numa tradução livre em português), Vivienne Westwood era bastante crítica das empresas de 'fast fashion' (moda rápida).

Na criação das coleções otimizava o corte dos tecidos e fazia reutilização.

No site de Vivienne Westwood recorda-se que a designer de moda sempre falou "incansavelmente sobre os efeitos das alterações climáticas e do consumo excessivo, enquanto mobilizava a atenção internacional em torno da cruzada ecológica".

Nos últimos anos, a designer de moda apoiou "centenas de causas, organizações, associações e campanhas", como a Amnistia Internacional e a War Child, e foi embaixadora da Greenpeace, mas também criou o seu próprio movimento, Climate Revolution.

Em 2014, em entrevista ao jornal The Guardian, disse que as alterações climáticas eram agora a sua "prioridade, não a moda".

Apesar de ser a criadora de uma famosa t-shirt dos Sex Pistols com uma imagem da rainha Isabel II com um alfinete os lábios ou com a frase "God save the Queen" a tapar-lhe os olhos e a boca, foi condecorada pela monarca, em 1992, com a Ordem do Império Britânico, pelo trabalho desenvolvido na indústria da moda e nas artes, e, em 2006, com o título de Dama.

"Vivienne Westwood: O salto da tigresa" estará patente no MUDE até 12 de outubro.