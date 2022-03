"Hot 44", de Baauer, é um dos temas da banda sonora de "The Batman". A canção que faz parte do filme de Matt Reeves, e que conta com Robert Pattinson no papel principal, tem dedo português: Holly é um dos produtores da música escolhida para a longa-metragem que se estreou a 3 de março nas salas de cinema em Portugal.

Na sua conta no Instagram, o jovem DJ e produtor partilhou uma fotografia dos créditos do filme e onde é destacado o tema "Hot 44".

Natural das Caldas da Rainha, Holly é Miguel Oliveira e começou a trabalhar no mundo da música aos 18 anos. Em 2021, o jovem esteve nomeado para o Grammy de Melhor Álbum Dança/ Eletrónica por ter produzido oito temas do disco "Planet’s Mad", de Baauer.

Holly, irmão de DJ Ride, atuou no festival de Coachella em 2019 e subiu ao palco do South by Southwest (SXSW), em 2018.