"Murder on the Dance Floor", tema editado em 2001 por Sophie Ellis-Bextor, tornou-se viral nas últimas semanas graças ao filme "Saltburn", disponível na plataforma Amazon Prime Video.

Na passada sexta-feira, dia 8 de março, e para continuar a aproveitar a popularidade do tema, David Guetta e a artista editaram três versões alternativas de "Murder on the Dance Floor". As remisturas criadas pelo DJ e produtor francês já se encontram disponíveis em todos os serviços de streaming de música.

Ouça aqui:

Antes da estreia da longa-metragem de Emerald Fennel, o tema do disco "Read My Lips" registava 250 mil reproduções diárias nos serviços de streaming. Depois da chegada de "Saltburn", "Murder on the Dance Floor" tem registado uma média de um milhão de 'streams' por dia.