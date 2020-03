Esta semana, a música portuguesa está em destaque na playlist semanal do SAPO. Pedro Gonçalves, Bárbara Bandeira e Kasha, Carlão e Bispo são alguns dos artistas que revelaram novos temas esta sexta-feira, dia 13 de março.

Os Virgem Suta, André Henriques, Ella Nor, Chong Kwong e Supa Squad com Jimmy P também partilharam novos singles esta semana.

Além fronteiras, um dos destaques da semana é o regresso de Rita Ora com o single "How To Be Lonely". The Killers, Ava Max, os One Republic, JoJo, Georgia e Niall Horan também editaram novas canções esta semana.

Todas as sextas-feiras, o SAPO Mag apresenta-lhe numa playlist do Spotify as principais novidades musicais dos últimos dias. Siga aqui todas as playlists da rubrica Música Nova às Sextas.