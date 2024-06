Bárbara Tinoco editou na passada sexta-feira, dia 31 de maio, o a versão deluxe de “Bichinho (para onde vai o amor?)”, que conta com as 10 faixas do segundo disco de originais, "Bichinho", quatro novos temas, entre eles os já conhecidos “Não és tu, sou eu”, “Linha de Sintra” e uma nova versão da canção “Ensina-me a voar”, com iolanda.

"'Bichinho (para onde vai o amor?)' é resultado de muitas canções escritas e guardadas numa gaveta. Quando fiz o meu segundo disco fiquei com um bloqueio criativo gigante! Achava que já não sabia fazer canções! Perto da entrega do disco fiz milhões de canções novas. Fazem integralmente parte do 'Bichinho' só que não tivemos tempo de as acabar. Decidi não deitá-las fora. Adoro-as e não faziam sentido num disco novo", conta a artista em comunicado.

As novas canções vão ser apresentadas ao vivo a 12 de outubro na MEO Arena, em Lisboa. O concerto vai contar com a participação especial de Bispo e Buba Espinho, com quem editou dois singles “Planeta” e “Ao teu ouvido”.