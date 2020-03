Durante a quarentena a música nunca falta: tal como é tradição, todas as semanas, o SAPO Mag reúne numa playlist a canções lançadas nos últimos dias. Esta sexta-feira, dia 27 de março, há novos singles e discos para descobrir.

Dua Lipa é um dos destaques da semana. A cantora britânica decidiu antecipar o lançamento do seu novo álbum e revelou todas as canções num direto nas redes sociais. "Break My Heart" é um dos singles de "Future Nostalgia" e abre a playlist Música Nova às Sextas #18.

Rihnna também voltou à música esta semana, numa parceria com o amigo PartyNextDoor. Será a primeira pista do próximo disco da cantora? Nas redes sociais, os fãs já suplicam por "R9" e até Drake já fez um pedido especial.

Bob Dylan também está em destaque na playlist: há oito anos que o músico não laçava uma canção, mas surpreendeu esta sexta-feira, dia 27 de março, ao revelar "Murder Most Foul". O tema com 16 minutos e 55 segundos fala sobre o assassinato do presidente norte-americano John F. Kennedy, em 1963.

Já os Pearl Jam revelaram o novo álbum esta sexta-feira, dia 27, e "Retrograde" é um dos singles.

A playlist semanal do SAPO Mag conta ainda com temas de Cláudia Pascoal, Dillaz, Guilia Be, Rosalía, Anne-Marie, Sara Correia e Pabllo Vittar, pro exemplo.