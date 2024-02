Os Pearl Jam voltaram a estúdio e anunciaram novidades esta terça-feira, dia 13 de fevereiro.

Nas redes sociais, a banda norte-americana confirmou que está a preparar um novo álbum. "Dark Matter", o sucessor de "Gigaton" (2020), chega a 19 de abril.

Os Pearl Jam revelaram ainda o primeiro single que dá título ao seu décimo segundo álbum. "Dark Matter" já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.

Os Pearl Jam vão atuar no último dia da 16ª edição do NOS Alive a 13 de julho, no Palco NOS. O concerto marca o regresso do grupo a solo português, seis anos depois do seu último concerto no nosso país.

Em 2020, os Pearl Jam celebraram 30 anos de atuações ao vivo. Em 2017, foram incluídos no Rock and Roll Hall of Fame, cimentando-os como uma das bandas mais populares do rock do seu tempo.

Em 2020 editaram "Gigaton". A Rolling Stone escreveu que o disco é "um exemplo admirável e inspirador de grunge maduro".