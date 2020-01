O regresso de Justin Bieber é a primeira grande novidade de 2020. Esta sexta-feira, dia 3 de dezembro, o jovem cantor lançou "Yummy", o primeiro single do seu próximo álbum de originais e que foi composto pelo artista em parceria com Ashley Boyd, Daniel Hackett, Jason "Poo Bear" Boyd e Sasha Sitora.

Já em Portugal, esta sexta-feira, as atenções estiveram centradas em Ana Moura, Branko e Conan Osíris. Os músicos juntaram-se para o tema "Vinte Vinte" , que "celebra os ritmos da música tradicional portuguesa, revisitando os padrões rítmicos da chula que são atualizados e trazidos para 2020".

Hailee Steinfeld também celebrou o início de 2020 com um novo tema, que tem dado que falar. A jovem artista, que já atuou no Rock in Rio Lisboa, lançou esta semana "Wrong Direction" - os fãs consideram que o single é uma indireta ao seu ex-namorado, Niall Horan (ex-One Direction).

Na primeira sexta-feira de 2020, Ava Max, Lauv, Oh Wonder, os brasileiros Natiruts, os Pet Shop Boys e David Bisbal também lançaram novos temas.

