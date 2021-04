"Canção De Vida" abre esta semana a playlist Música Nova às Sextas, do SAPO Mag. A canção faz parte do último álbum de Carlos do Carmo, "E ainda...", que chegou esta sexta-feira, dia 16 de abril, às lojas e aos serviços de streaming de música.

O fadista, que morreu aos 81 anos, “como principal herança”, deixou “um disco de inéditos, todo preparado por ele, com a exigência e dedicação que se lhe conheceu durante quase 60 anos de carreira”, refere a Universal Music. Em "E ainda...", o artista canta poemas de Sophia de Mello Breyner, Hélia Correia, Júlio Pomar e Jorge Palma, entre outros.

A playlist Música Nova Às Sextas segue com "Lord It's a Feeling", tema que faz parte do novo álbum dos britânicos London Grammar. A música segue com "Beautiful", do português Noble, "Frágil", de Aurea, e "You Stupid Bitch", de girl in red.

Esta semana, os The Black Keys anunciaram um novo disco, com edição prevista para 14 de maio. Para antecipar o álbum de versões, intitulado "Delta Kream", o grupo revelou a faixa-título do trabalho.

Julia Michaels, Andra Day, João Gil, Carlos Vives, Murais, Diana Lima e Rina Sawayama também têm novos singles.

Todas as sextas-feiras, o SAPO Mag apresenta-lhe numa playlist do Spotify as principais novidades musicais dos últimos dias. Siga aqui todas as playlists da rubrica Música Nova às Sextas.

Música Nova Às Sextas #63:

Carlos Do Carmo - Canção De Vida

London Grammar - Lord It's a Feeling

Noble - Beautiful

Aurea - Frágil

girl in red - You Stupid Bitch

Young Stoner Life - Solid (feat. Drake)

Bebe Rexha - Sabotage

Kygo - Gone Are The Days (feat. James Gillespie)

Julia Michaels - Love Is Weird

Fred again.. - Angie (I’ve Been Lost)

Queen Naija - Passionate

Andra Day - Phone Dies

Greta Van Fleet - Built By Nations

MARINA - Purge The Poison

Two Feet - Flatline

Lord Huron - Long Lost

Murais - Marialva

Tim McGraw - Cuttin’ Onions

Carlos Vives - Canción Bonita

Sam Gellaitry - Duo

José González - Visions

Chet Faker - Whatever Tomorrow

SYML - DIM

LAUREL - You're The One

Tom The Mail Man - Taking Over

The Offspring - This Is Not Utopia

Johnny Goth - These Days R Mine

LUDMILLA - Gato Siamês

Bispo - Certezas

Diana Lima - Ainda Sinto

Mirai - Toque

Now United - Fiesta

7 Minutoz - Eu Nunca Mais Volto Pro Chão

Paul McCartney - Deep Down - Blood Orange Remix

The Black Keys - Crawling Kingsnake - Edit

Royal Blood - Boilermaker

Inês de Vasconcellos - Estou Bem

Marco Oliveira - Nenhum de Nós

João Gil - Quântica

Um Corpo Estranho - Mavorte

Regard - You

Rina Sawayama - Chosen Family (with Elton John)

easy life - skeletons

Charlotte Jane - Refuge

Sinead Harnett - Hard 4 Me 2 Love You

Blunder - RIDE

Chelsy Shantel - Vou Arriscar

Gomes Aires - Regras da Primitivação

Bicho Carpinteiro - Fado Beirão

Erika de Casier - Polite

Lucy Dacus - Hot & Heavy

Yaeji - When in Summer, I Forget About the Winter - Bonus Track

Tirzah - Send Me

Damásio Brothers - Nosso Love

Dawn Richard - Mornin | Streetlights

Nuno Cabral - Rush

Gaspard Augé - Force majeure

Damien Jurado - Tom

Emotional Oranges - Down To Miami (with Becky G)

Ralph - Tommy

Weezer - Grapes Of Wrath

CHAI - Let's Love!

BROCKHAMPTON - COUNT ON ME

Cuco - Paradise

Sufjan Stevens - Lamentation II

James Vincent McMorrow - Be Somebody - The Prototypes Remix

Sonder - Nobody But You

Twin Shadow - Alemania

Covey - 1991

Moby - The Lonely Night - Reprise Version

Sharon Van Etten - Love More (By Fiona Apple)

Noporn - Baba Bombom

Minta & The Brook Trout - Halfway True

Alanis Morissette - I Miss The Band

Liz Phair - Spanish Doors