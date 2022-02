Para celebrar o Dia dos Namorados, Myles 6ix lançou esta segunda-feira, dia 14 de fevereiro, "Dona da Minha Boca". Com produção a cargo de Kontakt Prod., o tema é o segundo single do rapper de Vila do Conde desde o lançamento de “Double Life”, o trabalho de estreia editado em 2021.

"'Dona da Minha Boca' é uma ode ao amor, à cumplicidade e parceria necessárias para um relacionamento saudável e àquela cara metade que conquistou o coração do músico, com paz e sem complicações", frisa, em comunicado.

Com mais de 60 mil ouvintes mensais no Spotify, dois singles de Ouro e milhões de visualizações no YouTube, o sucesso de Myles 6ix tem conquistado fãs em todo o país.

O tema já está disponível em todas as plataformas de streaming e o vídeo pode ser visto aqui.