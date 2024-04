"Acesso" é o mais recente tema de SleepyThePrince e o último single de antecipação do disco "The Ninja Spirit". A canção sucede a temas como "Tão Cedo + Sinner" e "All Eyez On Me".

Em comunicado, a Virgin Music sublinha que o single "apresenta-se como mais uma marca distintiva do pensador criativo deste 'príncipe' que faz do capacete a sua coroa". "Não será de estranhar, por isso, a envolvência do rapper, produtor, compositor e director criativo desde a feitura da letra até à composição instrumental em mais uma faixa do seu próximo trabalho em nome próprio", frisa a editora.

"Acesso" já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.