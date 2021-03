"Filmado nos Estúdios Namouche, com realização de Emerson Ferreira, mostra o músico em perfeita harmonia com o piano numa interpretação que, apesar de mais despida, transborda de emoção e sentimento", revela em comunicado.

Composta e escrita por NEEV após o convite para participar no Festival da Canção, "Dancing in The Stars" foi dada a conhecer a 20 de janeiro, e soma mais de 200 mil visualizações no Youtube.

Segundo o jovem artista, o tema centra-se em "algo que partiu fisicamente da nossa vida, mas que continua espiritualmente connosco de forma tão intensa que continua a dar propósito e sentido a um presente que, quando olhado de frente, sabe a vazio".

No passado sábado, dia 27 de fevereiro, o músico estreou "Dancing in The Stars" ao vivo no palco Festival da Canção, conquistando passagem para a final, sendo um dos favoritos à vitória.

Veja o vídeo: