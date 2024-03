"Beautiful Things", o novo single do cantor de 21 anos, destacou-se nas redes sociais e chegou aos primeiros lugares dos tops. Esta semana, o artista esteve no "Live Lounge" da BBC Radio 1 e apresentou uma versão acústica do tema.

A atuação no formato da rádio britânica foi elogiada e o vídeo foi visto por mais de 50 mil pessoas nas primeiras horas.

Veja aqui o vídeo.

Antes do lançamento, Benson Boon promoveu a canção no TikTok e Instagram. Com a popularidade nas redes sociais, "Beautiful Things" chegou rapidamente ao top Streaming Songs da Billboard, conquistando o quinto lugar do ranking no início de fevereiro.

Lançada a 19 de janeiro, a canção, que soma mais de 398 milhões de reproduções no Spotify em apenas três semanas, conquistou também o oitavo lugar no top Hot 100 da Billboard.

Antes de "Beautiful Things", Benson Boone já tinha conquistado o Hot 100 da Billboard com "Ghost Town", que entrou para a última posição do top em novembro de 2021. Já em maio de 2022, "In the Stars" estabeleceu-se na 82.º lugar, muita atrás das conquistas do novo tema do jovem músico.