Nena conquistou fãs com o seu primeiro single, "Portas do Sol". Na semana passada, a cantora alcançou o Disco de Ouro com a sua primeira canção original e celebrou o feito nas redes sociais.

"O meu primeiro single 'Portas do Sol' é Single de Ouro Ainda não estou em mim! Só posso agradecer (...) E, claro, a cada um de vocês. Obrigada por todas as mensagens, partilhas, vídeos, e por tomarem tão bem conta desta música que me diz tanto! É mesmo uma alegria enorme poder ver tanta gente a cantá-la e só quero mostrar-vos tantas outras que tenho guardadas para vocês", escreveu Nena na sua conta no Instagram.

Reveja a conversa da cantora com o SAPO Mag: