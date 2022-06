Após ter esgotado recentemente uma noite no Hard Club, no Porto, o Neopop Festival desce a Lisboa, no dia 9 de junho, e "traz as sonoridades mais obscuras e frenéticas do techno à capital", em mais um Neopop Presents.

Entre as 20h00 e as 06h00, o Pavilhão Carlos Lopes será #o epicentro desta celebração", encabeçada pelo britânico Dax J, "expoente máximo de um techno robusto e vertiginoso, muito influenciado pela cultura jungle/ Uk garage".

Kobosil, DJ residente do club berlinense Berghain, e o produtor francês Shlømo também prometem animar a festa. O talento nacional estará representado por Cravo b2b Vil e Brusca b2b Laura, "numa noite que traz a Lisboa o espírito de Viana do Castelo - A Capital do Techno".

Os bilhetes para este evento, destinado a maiores de 18 anos, custam 27,50 euros.