O festival, marcado de 8 a 10 de agosto, anunciou hoje “vários dos nomes mais relevantes da cena techno, house e de outros géneros de música eletrónica”, num cartaz que apostará também num “forte contingente nacional”.

Entre as escolhas da eletrónica portuguesa estão Luisa, com “house, regado pelo breakbeat e techno”, Rui Vargas, “uma referência absoluta no que toca à construção de narrativas dançantes”, e Salbany, “com um techno profundamente influenciado por Detroit e pelos anos 1990”.

Destaque ainda a DJ belga Amelie Lens, o DJ e produtor britânico Dax J e o norte-americano Jeff Mills, assim como, em estreia no Neopop, o francês Nico Moreno, “figura destacada da cena rave techno industrial”, e a ativista palestiniana Sama' Abdulhadi, “que revê o techno de Berlim com um olhar libanês”.

A 17.ª edição do Neopop decorrerá novamente no Forte de Santiago da Barra.