O cartaz completo da edição de 2025 do festival NEOPOP, que decorre no Forte de Santiago da Barra, em Viana do Castelo, foi revelado esta quinta-feira, 3 de abril.

Daria Kolosova b2b IMOGEN, I Hate Models, Jeff Mills, KlangKuenstler, Pan-Pot, Richie Hawtin, Rødhåd, Sama’ Abdulhadi, Sven Väth e Vintage Culture estão entre os novos artistas confirmados. O festival está marcado para os dias 7, 8 e 9 de agosto.

Para a sua 18ª edição, sob o mote “música de dança interplatenária”, o evento volta a contar com 2 palcos, onde se apresentarão DJ sets e atuações ao vivo.

As atuações dividem-se em dois palcos, cuja cenografia estará a cargo do coletivo DubLab.

O preço dos passes para os três dias de festival começa nos 105 euros.

NEOPOP 2025:

7 de agosto, quinta-feira

Aurora Halal, BIIA, Cardia b2b Syper, Charlotte de Witte, Cruz, Da Ni b2b Vasco Valente, Diana Oliveira, Dresden, Francisca Urbano b2b Johan Frank Maurel, Goldie, I Hate Models, Joseph Capriati b2b Freddy K, Lake Haze, Luísa, Peach, Serginho b2b Zé Salvador, Solar, Tiago Fragateiro e Ultrastation.

8 de agosto, sexta-feira

André Cascais, Ben Klock, Dax J, Funk Assault, KlangKuenstler, KOLO55, LEGA, Lewis Fautzi b2b The Advent, MEIBI, Pan-Pot, Richie Hawtin, Rob Di Stefano b2b Rui Vargas, Salbany, Sama’ Abdulhadi, Steffi, Taxsh, Vintage Culture, Whitenoise, Zadig e ZenGxrl.

9 de agosto, sábado