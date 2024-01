José Condessa está de volta aos palcos, ao lado de Luísa Cruz, com "A Andorinha". A peça, com encenação de Cucha Carvalheiro, estreia-se esta sexta-feira, dia 19 de janeiro, na Academia Artes do Estoril. Antes das cortinas se abrirem, o ator conversou com o SAPO Mag sobre o novo projeto, a série "Rabo de Peixe" e o trabalho com Pedro Almodóvar. Veja a entrevista no vídeo.

Dois anos depois de "Hamlet", José Condessa está de volta aos palcos. Em "A Andorinha", peça com encenação de Cucha Carvalheiro que estará em cena até ao dia 11 de fevereiro na Academia Artes do Estoril, o ator divide protagonismo com Luísa Cruz. "Sempre quis muito trabalhar com a Luísa, acho que é das atrizes mais incríveis que nós temos e das mais versáteis", sublinha. "A peça é um murro no estômago (...) Tu achas que estás sempre a perceber a história e não estás", adianta o ator, recordando que viu a peça em Espanha e Brasil. "A Andorinha" é a segunda estreia da semana de José Condessa. Na passada segunda-feira, dia 15 de janeiro, chegou à TVI "Cacau", onde o ator assume o papel de protagonista. Na conversa com o SAPO Mag, o ator conta ainda que as gravações da segunda temporada de "Rabo de Peixe", da Netflix, arrancam nos próximos meses e recorda a experiência com Pedro Almodóvar na curta-metragem "Estranha Forma de Vida", estreada em 2023. Em 2024, José Condessa vai regressar ao cinema e estará novamente ao lado de Luísa Cruz. Os voos internacionais também estão na mira do ator mas, para já, o foco é a peça "A Andorinha" e a série "Rabo de Peixe". "Almodóvar abriu muita coisa e os castings têm existido, como é óbvio. Mas, nesta fase, queria muito voltar ao teatro e com 'Rabo de Peixe' estou mais por aqui, tenho de estar e quero estar aqui. O internacional... se vier é para acrescentar. Nem tudo o que é feito lá fora é bom, nem tudo o que é feito em Portugal é mau", frisa. Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram