Martin Garrix, considerado um dos melhores DJs da atualidade, é acompanhado por milhões de fãs e viaja durante todo o ano pelo mundo para animar festas e festivais. Devido à COVID-19, o jovem holandês interrompeu os seus espectáculos e tem animado a cidade de Amesterdão.

Na semana passada, o DJ e produtor subiu ao topo da A'DAM Tower para oferecer uma pequena festa. A atuação de Martin Garrix foi produzida em parceria com a rádio 538.

Veja o vídeo:

Esta terça-feira, dia 5 de maio, o DJ voltou a surpreender. Depois da atuação "nas alturas", Martin Garrix atuou num barco. Em menos de 24 horas, o vídeo do espetáculo foi visto por mais de 700 mil pessoas.

Veja o vídeo:

Antes de sair de casa para surpreender os fãs, no início da quarentena, Martin Garrix ofereceu uma festa aos seus vizinhos, a partir da sua varanda.

Veja o vídeo:

"Animals", "In The Name Of Love", "Scared To Be Lonely", "Ocean" e "There For You" são alguns dos temas que fazem de Martin Garrix um dos DJs mais populares da atualidade, sendo considerado o melhor do mundo pela revista DJ Mag desde 2016. O jovem holandês de 22 anos soma já várias passagens por Portugal - já atuou no MEO Sudoeste e na EDP Beach Pary -, sendo sempre recebido com euforia pelos fãs portugueses.

"Adoro Portugal, o público é incrível e o bom ambiente durante os meus concertos dá-me sempre muita energia", confessou artista holandês, em 2018, em entrevista ao SAPO Mag. "Adoro estar em digressão, viajo à volta do mundo e conheço sítios diferentes. Fico feliz quando consigo levar os meus amigos e familiares para os espetáculos, mas a melhor parte é ver os meus fãs. Tento fazer tantos espetáculos quanto possível porque quero fazer o meu público feliz - e quando os meus fãs estão felizes, eu também estou feliz", confessou.

