A 14ª edição do NOS Alive foi adiada para 2021. "O sonho da 14ª Edição do NOS Alive continua nos dias 7, 8, 9 e 10 de julho de 2021, no Passeio Marítimo de Algés. Mantemo-nos otimistas e mais fortes do que nunca a trabalhar para que esta seja a melhor de sempre. E é fazendo jus à nossa assinatura que queremos manter o melhor cartaz. Sempre", frisa a promotora em comunicado.

Em entrevista à RTP1, Álvaro Covões, diretor da Everything Is New, que organiza o NOS Alive, confirmou que o objetivo é manter os quatro dias do festival e o mesmo cartaz. "Não fazer a 14ª edição agora em julho é uma dor, mas vamos fazer em 2021", confessou.

Em comunicado, a Everything Is New confirmou ainda que " o regresso dos Da Weasel aos palcos, para um concerto único e exclusivo", fica marcado para "sábado, dia 10 de julho de 2021, no Palco NOS".

A proposta de lei do Governo relativa à proibição, até 30 de setembro, da realização de “festivais e espetáculos de natureza análoga”, foi aprovada na generalidade esta quinta-feira, no parlamento, tendo seguido para discussão na comissão de Cultura. Esta segunda-feira, o diploma foi aprovado na especialidade.

A proposta, que define que os “festivais e espetáculos de natureza análoga”, marcados até 30 de setembro, só serão permitidos com lugares marcados e regras de distanciamento, bem como as regras de reembolso, foi hoje aprovada na generalidade com os votos a favor do PS e do PAN. A deputada não inscrita Joacine Katar Moreira votou contra, fazendo depois uma declaração de voto, e os restantes partidos (PCP, BE, PEV, PSD, CDS-PP, Chega e Iniciativa Liberal) abstiveram-se.

O documento, apresentado pela ministra da Cultura, Graça Fonseca, “altera o regime anteriormente aprovado, que estabeleceu regras especiais para o reagendamento e cancelamento de eventos de natureza cultural e artística”, no âmbito do estado de emergência.

COMUNICADO DO NOS ALIVE:

Este será o primeiro julho sem NOS Alive.

Foi hoje aprovada na especialidade a proposta de Lei do Governo Português que determina a proibição da realização de grandes eventos até o dia 30 de Setembro de 2020.

Apesar de estarmos conscientes de que esta é a melhor decisão, é com profunda tristeza que este será um verão sem festivais. Trabalhámos muito nos últimos meses em todos os cenários e possibilidades com o Governo Português, Autoridades Competentes, e na partilha de opiniões entre festivais no seio da APEFE – Associação Promotores Espetáculos, Festivais e Eventos.

Tivemos sempre como prioridade a proteção e segurança do nosso público, dos artistas, patrocinadores e parceiros, fornecedores, de toda a equipa e colaboradores do NOS Alive. A todos que estão a sentir o mesmo que nós, um muito obrigado e uma palavra de força, pois só unidos iremos ultrapassar este momento para voltarmos a estar juntos no próximo ano.

O sonho da 14ª Edição do NOS Alive continua nos dias 07, 08, 09 e 10 de julho de 2021, no Passeio Marítimo de Algés. Mantemo-nos otimistas e mais fortes do que nunca a trabalhar para que esta seja a melhor de sempre. E é fazendo jus à nossa assinatura que queremos manter o melhor cartaz. Sempre!

Para já, é com grande orgulho que confirmamos o regresso dos Da Weasel aos palcos, para um concerto único e exclusivo, sábado, dia 10 de julho de 2021, no Palco NOS.

Em breve daremos informações sobre a utilização dos bilhetes adquiridos para o NOS Alive 2020, em conformidade com a Lei a publicar.

Obrigado por sonharem connosco.