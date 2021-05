O NOS Alive está agendado para os dias 7, 8, 9 e 10 de julho no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras. Em entrevista ao jornal Público, citada pela Blitz, Álvaro Covões, diretor da Everything Is New, frisou que o festival "dificilmente" se irá realizar este ano, devendo ser adiado para 2022.

Para o responsável pela organização do NOS Alive, a realização de festivais e de grandes eventos "não depende só da evolução da pandemia em Portugal, mas da evolução em todo o mundo, nomeadamente nos Estados Unidos e na Europa".

"Tudo o que seja internacional será adiado", defendeu Álvaro Covões ao jornal Público, adiantando que a decisão final sobre a 14.ª edição do NOS Alive será tomada "na altura certa".

Nas últimas semanas, vários festivais já confirmaram o reagendamento das datas para o próximo ano. NOS Primavera Sound, que se realiza no Parque da Cidade do Porto, e o Rock in Rio Lisboa (Parque da Bela Vista) adiaram mais uma vez as suas edições, estando o regresso agendado para junho de 2022.