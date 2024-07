Os Pearl Jam cancelaram mais dois concertos em Berlim, na Alemanha, agendados para esta terça e quarta-feira, 2 e 3 de julho. A banda também já tinha desmarcado o espetáculo do passado sábado, 29 de junho, em Londres.

O grupo sobe ao palco do NOS Alive, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, no dia 13 de julho. Em entrevista no programa "Tudo É Economia", da RTP3, Álvaro Covões, diretor do NOS Alive e da promotora de espetáculos Everything Is New, frisou que a "expectativa é que tudo corra bem".

"As expectativas que temos são positivas. De facto, foi anunciado que um membro da banda ficou doente. Ainda faltam 11 dias para o concerto, portanto, a nossa expectativa é que tudo corra bem e que eles comecem a tocar, primeiro em Barcelona, depois Madrid e finalmente Lisboa", disse o responsável pelo festival.

No programa da RTP3, Álvaro Covões sublinhou que é sempre "um problema" quando acontecem cancelamentos. "Felizmente não tem acontecido e espero que não aconteça, nem connosco, nem com outros festivais ou eventos. Mas, claro, é um problema... Se um dos nomes maiores não vem, mesmo que seja por um motivo de força maior, a experiência não é a mesma", frisou.

"Depende muito de quando acontece: se temos tempo, tentámos substituir; se for em cima da hora, é impossível substituir... temos de seguir em frente", rematou.