"Not My Responsibility" partilhou no seu canal no Youtube a curta-metragem Billie Eilish. A produção foi criada pela jovem artista e fez parte da digressão "Where Do We Go?", que passou pela Altice Arena, em Lisboa.

Segundo a Universal Music, o "vídeo foi visto pela primeira vez, como um interlude contra body shaming, num concerto em Miami", nos Estados Unidos.

Na curta-metragem, que conta com uma música de fundo sombria, Billie Eilish despe-se antes de se afundar na água. No vídeo, a artista norte-americana lê um texto com uma forte mensagem contra o body shaming, vergonha que tantas jovens e mulheres sentem porque o seu corpo não corresponde às normas definidas pela sociedade.

"Algumas pessoas odeiam o que eu visto, outras elogiam", diz a artista. "Sinto-me sempre vigiada e como se nada do que eu faço passasse despercebido", acrescenta.

"Gostaria que fosse mais pequena? Mais fraca? Mais suave? Mais alta? Gostaria que eu ficasse calada? Os meus ombros provocam? E o meu peito? Eu sou a minha barriga, as minhas ancas? O corpo com que nasci, não é exactamente como [quem a critica] queria?", questiona.

Veja o vídeo: