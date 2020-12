Se encontrou a hashtag #InWonder na liderança dos rankings dos temas mais comentados nas redes sociais, não estranhe: a culpa é de Shawn Mendes. O jovem cantor lançou esta sexta-feira, dia 4 de dezembro, o seu novo álbum, "Wonder", e a forte campanha de promoção deu bons resultados.

"Always Been You" é um dos temas do novo disco do artista lusodescendente e é dedicado a Camila Cabello, a sua namorada. O single de Shawn Mendes abre a playlist semanal do SAPO Mag no Spotify.

No top dos assuntos mais comentados nas redes sociais, esta sexta-feira, está também o músico The Weeknd e Rosaília. O artista norte-americana e a estrela da música espanhola juntaram-se para uma nova versão de "Blinding Lights" e conquistaram os fãs de todo o mundo.

Na playlist Música Nova Às Sextas poderá ainda descobrir novas canções de Natal, como "It's Christmas Everywhere", do português Noble. O jovem de Amarante desafiou Zé Manel, Syro, Meestre e Gabriela Couto para a canção, cujas as receitas de streaming ou download revertem na totalidade para a Fundação Infantil Ronald McDonald.

No dia em que estreia o seu filme especial na Apple TV+, Mariah Carey revelou também o single "Oh Santa!", com (Ariana Grande & Jennifer Hudson.

O músico David Fonseca também editou esta sexta-feira, em digital, o álbum "Christmas Songs - Vol. 1", que reúne versões de canções associadas ao natal. Em Música Nova às Sextas poderá ouvir a versão de "All I Want For Christmas Is You".

Mas há mais para ouvir na playlist do SAPO Mag: David Carreira, Fernando Daniel & Agir, Rina Sawayama, Celeste, Britney Spears ou YUNGBLUD também têm novos singles.

Todas as sextas-feiras, o SAPO Mag apresenta-lhe numa playlist do Spotify as principais novidades musicais dos últimos dias. Siga aqui todas as playlists da rubrica Música Nova às Sextas.

Música Nova Às Sextas #49

Shawn Mendes - Always Been You

The Weeknd - Blinding Lights (with ROSALÍA) - Remix

YUNGBLUD - acting like that (feat. Machine Gun Kelly)

Bastille - Goosebumps

Britney Spears - Swimming In The Stars

FINNEAS - Another Year

Rina Sawayama - We Out Here - Bonus Track

Celeste - I'm Here

Lil Baby - Errbody

Juice WRLD - Real Shit (with benny blanco)

Lil Wayne - B.B. King Freestyle (with Drake)

24kGoldn - Coco (feat. DaBaby)

Olivia Dean - What Am I Gonna Do On Sundays?

Abra Cadabra - Seen It All (feat. Krept & Konan)

Run The Jewels - the ground below (feat. Royal Blood) - Royal Jewels Mix

Melanie C - Into You

Blossoms - Pure Pop

Ella Henderson - Blame It On The Mistletoe

Gavin James - Man on the Moon

Gorgon City - Trapdoor

Why Don't We - Lotus Inn

Foxes - Hollywood

Logic1000 - I Won't Forget

Amy Macdonald - Fire - Single Mix

Fernando Daniel - Sem Ti

David Carreira - Anda Comigo

SLR - LIT

Cuca Roseta - Preto E Branco

Virgul - High (feat. Sam The Kid )

David Guetta - Dreams (feat. Lanie Gardner)

Amaro - Wave

Mariah Carey - Oh Santa! (feat. Ariana Grande & Jennifer Hudson)

Noble - It's Christmas Everywhere

Vitor Kley - Sino de Belém (Jingle Bells)

David Fonseca - Last Christmas

Vintage Culture - It Is What It Is (feat. Elise LeGrow)

Bia Maria - Alecrim

Viviane - Oh! Meu Pequeno País

LOGG - Estrelas

We Find You - Metade Metade

David Fonseca - All I Want For Christmas Is You

Texas e Wu-Tang Clan - Hi

Pedro Barroso - Rumos (com Patxi Andión)