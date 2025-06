Num comunicado, os organizadores do prémio anunciaram que escritores e agentes de leitura do Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe interessados podem inscrever-se nas categorias romance, conto, poesia, capa, projeto gráfico e incentivo à leitura de forma gratuita, no 'site' da premiação, assim como no Prémio Brasília, para autores desta região.

Criado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, no Brasil, o Prémio Literário Candango conta com a parceria do Camões Instituto, da Casa de Angola e de embaixadas de países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), o que amplia o alcance internacional da iniciativa.

A coordenação é do Instituto Casa de Autores (ICA), com curadoria do escritor paulista João Anzanello Carrascoza.

Os vencedores das categorias de melhor romance, livro de contos e livro de poesia receberão um 35 mil reais (5,5 mil euros). O mesmo valor será destinado ao vencedor da categoria Prémio Brasília, voltada apenas para autores nascidos ou que moram no Distrito Federal, onde está localizada a cidade de Brasília, capital do Brasil.

Os vencedores das categorias de melhor projeto gráfico e de melhor capa vão receber 20 mil reais (3,1 mil euros) cada.

Há ainda um prémio de 15 mil reais (2,3 mil euros) para iniciativas de incentivo à leitura, que escolherá o melhor projeto de leitura.

As inscrições devem ser feitas no 'site' do prémio, mediante envio de arquivos em PDF contendo o documento de identidade, cópia da obra, declarações obrigatórias e, no caso de projetos pedagógicos, portfólio detalhado.

Os organizadores adiantaram que a seleção será conduzida por um corpo técnico de 45 profissionais da literatura — 30 na primeira etapa e 15 na etapa final. Os nomes dos jurados serão divulgados após a premiação.

Como contrapartida, os vencedores das categorias literárias e editoriais deverão doar 20 exemplares das obras premiadas para bibliotecas públicas do Distrito Federal.

Já os vencedores do eixo pedagógico oferecerão uma formação 'online' de, no mínimo, quatro horas.

O anúncio dos vencedores ocorrerá em um evento especial no dia 31 de outubro, na Sala Martins Pena do Teatro Nacional Cláudio Santoro, em Brasília.