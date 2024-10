Editado pelo Teatro Nacional D. Maria II e pela Bicho do Mato, trata-se do segundo volume de “Atriz e Ator. Artistas”, de João Brites e de O Bando que sucede a “Atriz e Ator. Artistas – Representação e Consciência da Expressão", editado no ano passado.

O lançamento do livro está integrado no programa das comemorações dos 50 anos de O Bando e a apresentação da obra contou com Juliana Pinho, cooperante de O Bando, e Susana Mateus, colaboradora do coletivo teatral, assim como com Pedro Penim, diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II.

"É uma pretensão querer agarrar e explicar o que a Arte tem de inexplicável", lê-se no novo livro de O Bando, que na prática é um alerta sobre a criação artística: "Por um lado, ainda bem que é assim, por outro, o artista não pode desistir de perseguir o que sempre lhe vai escapar. É a única maneira de não se repetir, de não se instalar nos truques e nos maneirismos onde se reconhece e sente mais confortável. O conforto do que se pensa que se sabe e a inércia da rotina que passa despercebida, são os piores inimigos da criatividade."

"Atriz e Ator. Artistas — Teatralidade e Representação Vivencial" é o 108º livro publicado pelo Teatro Nacional D. Maria II, no âmbito do projeto editorial iniciado há quinze anos.

“Textos de Teatro”, “Estudos” e “Biblioteca Básica de Teatro”, coleções publicadas em parceria com a Bicho-do-Mato, “Biografias do Teatro Português”, uma parceria com a Imprensa Nacional - Casa da Moeda e o Teatro Nacional São João, e ainda títulos “Extra Coleção”, que exploram outras dimensões do teatro, constituem o projeto editorial do D. Maria II

Formado em 1974 por João Brites, O Bando é uma das mais antigas cooperativas culturais portuguesas, com sede numa quinta em Vale de Barris, concelho de Palmela, distrito de Setúbal.