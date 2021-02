Em "O Cuidado dos Pássaros", Francisco Sousa Lobo aborda questões sobre pedofilia, numa narrativa protagonizada por um homem, católico, denominado Peter Hickey.

"Não sei porque escolho temas quase tabu, mas acho que tem a ver com uma necessidade de conhecer os limites do humano, os extremos, e cada livro é uma bengala para esse conhecimento, um ponto de apoio. Uso a banda desenhada porque é a minha forma de falar, mas com a consciência do explosivo que certos temas podem ser – por causa da tal presunção de inocência que culturalmente a BD carrega consigo", afirmou o autor em entrevista recente ao ArteCapital.

"O Cuidado dos Pássaros" venceu em 2013 o concurso "Toma lá 500 paus e faz uma BD, tendo sido publicado depois pela Chili Com Carne. O livro já foi publicado também em Espanha, em 2019, pela Reservoir Books.

Francico Sousa Lobo, nascido em 1973, vive e trabalha há quase vinte anos em Londres.