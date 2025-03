“Apesar de termos presentes quatro escritores, Lídia Jorge, Tatiana Levy, José Luís Peixoto e Francisco Sousa Lobo, temos um programa cheio porque trazemos Eça de Queirós, António Lobo Antunes, a apresentação de uma antologia com vários autores guineenses”, exemplificou Patrícia Salvação Barreto.

A conselheira cultural da Embaixada de Portugal na Alemanha garante que continua a haver muito interesse do mercado alemão pela literatura portuguesa, dando o exemplo “paradigmático” de Lobo Antunes.

“Logo que uma obra sua é publicada, surge interesse imediato pela tradução”, referiu, em declarações à Lusa.

A Feira do Livro de Leipzig, que se realiza este ano de 27 a 30 de março, é considerada um dos encontros literários mais importantes da Alemanha, reunindo leitores, autores, editores e profissionais do setor editorial.

O programa da participação portuguesa abre, na quinta-feira, com uma conversa com o autor de banda desenhada Francisco Sousa Lobo e o seu livro “Outubro”, que desenvolveu no âmbito de uma bolsa de residência em Berlim.

O autor vai também levar a cabo uma oficina para incentivar as crianças e os jovens a envolverem-se com a banda desenhada. Sob o título “E a banda desenhada, como é que acaba?”, Sousa Lobo pretende analisar com os participantes o início de uma história simples, cujo enquadramento lhes foi previamente dado, para que durante a oficina possam imaginar, e desenhar, o desenvolvimento que poderão dar à sua narrativa.

Tatiana Salem Levy também terá uma conversa no primeiro dia da feira sobre o seu segundo romance “A chave de casa”, que está nesta altura a ser traduzido para alemão.

Na sexta-feira, é a vez de Lídia Jorge apresentar o seu último romance, “Misericórdia”, premiado a nível nacional e internacional.

“Ao fim de muitos anos sem ter nenhuma obra traduzida para alemão, ‘Misericórdia’ vai ser lançada neste mercado”, indicou Patrícia Salvação Barreto.

José Luís Peixoto leva à feira “O almoço de Domingo”, quarto romance publicado pela Septime Verlag, que, de acordo com a conselheira cultural da embaixada de Portugal em Berlim, está a ser muito bem recebido pelo publico alemão.

Nos quatro dias da feira haverá vários debates entre os quatro escritores de língua portuguesa presentes, com temas como os 50 anos da democracia, os homens e a literatura feminina, ou migração e criatividade.

“Temos também uma homenagem ao Eça com uma sessão chamada ‘Eça e companhia’. Celebra-se, além da chegada de uma nova versão ao mercado alemão, outros críticos sociais do século XIX, entre os quais o Camilo [Castelo Branco], cujo bicentenário se celebra este ano, e o Ramalho Ortigão, que figura numa antologia que também acabou de ser traduzida para alemão”, apontou Patrícia Salvação Barreto.

“Passadas algumas décadas há esta nova tradução de ‘Os Maias’. […] Os críticos literários explicam que ela apresenta uma visão fresca, renovada, muito interessante sobre a decadência da sociedade portuguesa no século XIX e, além disso, é um relato realista e cheio de sátira sobre as fraquezas humanas. É intemporal e com interesse para o público”, salientou.

Haverá também uma homenagem a poetas femininas de língua portuguesa, e um momento musical para assinar os 50 anos das primeiras eleições livres em Portugal.

Além da feira principal, o evento inclui o festival de leitura "Leipzig liest" e a Manga-Comic-Com. A Noruega foi escolhida como país convidado nesta edição com o lema “Sonhe na Primavera”.