Nesta edição dedicada aos "monstros" da BD, destaque para as sessões de autógrafos e conversas com os autores Filipe Duarte (dia 18), João Amaral (19), Sharon Mendes (20) e Joana Geraldes (21).

No dia 22, o programa do LOURIBD conta com a exibição de “Os Demónios do Meu Avô”, de Nuno Beato, primeira longa-metragem portuguesa de animação em 'stop motion', e uma conversa com este realizador sobre cinema, banda desenhada e cerâmica, com moderação de Rui Alves de Sousa.

No penúltimo dia, haverá conversas sobre ‘urban sketching e a BD’, com Paulo J. Mendes; sobre “A Cidade Escondida de Forgoth e outros Mundos”, a propósito do livro de João Gil Soares, com o autor; sobre as obras de Daniel da Silva Lopes, também com o autor, e “O Mundo de Congo”, com Henrique e Duarte Gandum.

A obra de Andrea Ferraris, autor italiano de quem estão publicados em Portugal os álbuns “A cicatriz” e “Churubusco”, “A Luz do Néon”, com Rita Alfaiate, e “Muitos anos a virar páginas”, por Hugo Pinto e os editores Jorge Deodato (Escorpião Azul) e Ricardo Magalhães (Ala dos Livros) são outros temas de conversa.

No mesmo dia, há sessão de autógrafos com todos os autores presentes e é apresentado o livro “E depois do Abril”, com André Mateus e Filipe Duarte, sobre os 50 anos do 25 de Abril de 1974.

Ainda no dia 23, o programa tem marcado um concerto ilustrado com música de RAIA e ilustração de Filipe Duarte e Daniel da Silva Lopes e a gravação da edição especial dos dois anos do programa da Antena 1 dedicado à banda desenhada, “Pranchas e Balões”, em que Rui Alves de Sousa convida de novo autores que passaram pelo programa, que já soma mais de 70 episódios.

No domingo 24, o festival encerra com as conversas sobre os livros “A Oeste”, com João Amaral, “O Breve Passado e outras Histórias”, com Miguel Santos, e “Porra… voltei”, por Álvaro Santos, sobre a celebração dos 30 anos da saga "Corvo", com Luís Louro e Ricardo Magalhães, e sobre “os bastidores de um livro de BD”, com Joana Geraldes.

No mesmo dia, as conversas vão também abordar os festivais de BD, com Paulo Monteiro, Rogério Ribeiro, Kustom Ratz, Celeste Beirão e Lurdes Lopes; a edição de autor, com Henrique Gandum, Duarte Gandum, Miguel Santos, Álvaro Santos, Daniel da Silva Lopes e Pepedelrey; e “Os Fanzines”, com Paulo Monteiro.

As várias conversas culminam com uma sessão de autógrafos com os autores presentes.

No último dia, é também apresentado o livro “Letras, História, Arte e Engenho”, com Víctor Costa.

Todos os dias, realizam-se 'workshops', há feira do livro de BD e uma exposição de peças de arte, como pranchas originais de banda desenhada.

O festival é organizado entre o Município da Lourinhã, no distrito de Lisboa, e a editora local Escorpião Azul.