A organização do Festival Montepio às vezes o amor anunciou novidades para a edição de 2022. No dia 12 de fevereiro, a dupla y.azz x b-mywingz apresenta-se na primeira parte do concerto dos The Black Mamba no Coliseu Porto Ageas.

Já no dia 14 de fevereiro é a vez de O Gajo subir ao palco do Coliseu dos Recreios para a primeira parte do concerto de Resistência.

Na oitava edição, O Festival Montepio às vezes o amor estreia-se em Lagos com o concerto “SOLO” de Mafalda Veiga e integra no seu cartaz concertos de inúmeros artistas de destaque nas cidades de Aveiro, Braga, Caldas da Rainha, Castelo Branco, Coimbra, Lagoa, Leiria, Lisboa, Ourém, Porto, Santarém, Setúbal, Tomar, Torres Novas e Vila do Conde.

Este ano, Bonga e Lena D’Água estreiam-se no festival o dia 12 de fevereiro no Teatro Aveirense e 13 de fevereiro no Teatro Tivoli BBVA em Lisboa, respetivamente. Bárbara Tinoco também vai subir pela primeira vez ao palco do evento, para atuar no Auditório Municipal Carlos do Carmo, em Lagoa, com três espetáculos nos dias 12 (sessão dupla) e 13 de Fevereiro.

Aurea, Carlão, Diogo Piçarra, Fernando Daniel, GNR, Herman José, Jorge Palma, Luísa Sobral, Resistência e The Black Mamba também vão atuar no festival.

CARTAZ COMPLETO | MONTEPIO ÀS VEZES O AMOR:

12 FEV – AUREA – Fórum Luísa Todi, Setúbal

12 & 13 FEV - BÁRBARA TINOCO - Auditório Municipal Carlos do Carmo, Lagoa

12 FEV – BONGA – Teatro Aveirense, Aveiro

12 FEV - DIOGO PIÇARRA - Teatro Virgínia, Torres Novas

12 FEV – FERNANDO DANIEL – Teatro Municipal, Vila do Conde

12 FEV – GNR – Cine-Teatro Paraíso, Tomar

12 FEV - JORGE PALMA - Cine-Teatro Avenida, Castelo Branco

12 FEV - LUÍSA SOBRAL - Teatro Sá da Bandeira, Santarém

12 FEV - THE BLACK MAMBA – Coliseu Porto Ageas, Porto

13 FEV - CARLÃO – CCC, Centro Cultural e Congressos, Caldas da Rainha

13 FEV – DIOGO PIÇARRA – Altice Fórum Braga, Braga

13 FEV – LENA D’ÁGUA – Teatro Tivoli BBVA, Lisboa

13 FEV - HERMAN JOSÉ - Teatro Municipal de Ourém, Ourém

13 FEV - THE BLACK MAMBA – Teatro José Lúcio da Silva, Leiria

14 FEV - CARLÃO - Convento São Francisco, Coimbra

14 FEV - MAFALDA VEIGA - Centro Cultural de Lagos, Lagos

14 FEV – RESISTÊNCIA – Coliseu dos Recreios, Lisboa