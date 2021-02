"Tinha a convicção, na linha do que fez Leonard Bernstein, de que era desejável encurtar a distância entre o público e as orquestras", pode ler-se no comunicado da SPA.

José Atalaya morreu na passada sexta-feira, em Lisboa, aos 93 anos, e a sua morte foi divulgada pela família na segunda-feira.

José Atalaya era beneficiário da cooperativa desde janeiro de 1959 e seu cooperador desde agosto de 1985, segundo a SPA, que, na sua nota de pesar, traça o percurso do maestro que em 1948 foi "um dos fundadores da Juventude Musical Portuguesa e dirigiu o Grupo Experimental de Ópera de Câmara, criado com o apoio da Fundação Gulbenkian".

A SPA recorda que Atalaya "fundou a Academia de Música em Fafe" e coordenou, a convite da secretaria de Estado da Cultura, a antologia discográfica "Cinco Século de Música Portuguesa".

O velório de José Atalaya realiza-se na quinta-feira, na igreja de Nossa Senhora da Boa-Hora, em Lisboa, entre as 10h00 e as 14h00, seguindo-se o funeral para o cemitério de Barcarena.