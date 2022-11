“Sempre fui professora de filosofia. Eu me formei em artes plásticas, há 30 anos, mas a filosofia tomou completamente a minha vida. Até que precisei deixar o Brasil, no fim de 2018. E aí, comecei a desenhar sozinha", conta Márcia Tiburi, que, depois, resolveu criar um projeto em torno dos dois romances escritos e desenhados por ela, dando ênfase às suas habilidades como artista plástica.

A autora está fora do Brasil desde 2018, depois de se ter tornado alvo de ameaças após ser candidata ao governo do estado do Rio de Janeiro pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Tiburi mudou-se para Paris, onde conseguiu juntar a sua paixão pela filosofia às artes.

“Mandei um projeto para uma instituição chamada Institute of International Education e eles têm um fundo de proteção ao artista. Eu tinha saído do Brasil e não sabia o que ia acontecer, mas não pude mais voltar desde aquela época. E acabei percebendo, aos poucos, que estava numa situação de pessoa exilada. Comecei, então, a trabalhar a partir da bolsa que recebi em 2020. Durante um ano eu pude me dedicar às minhas pinturas e acabei fazendo uma exposição, que se chamou "Terradorada", em setembro e outubro de 2022, na prefeitura de Paris”, afirma a artista.

Sous mes pieds complet

De “Terradora”, um trocadilho de “terra adorada”, do hino nacional brasileiro, com “terra dourada”, chegam a Lisboa obras visuais que são ao mesmo tempo livros, painéis e atlas. Entre eles, um livro de filosofia 3m por 2,80m; “Comedores de ouro 2”, uma releitura da uma gravura do século XVI; e as obras em que Marcia Tiburi vai trabalhar durante a exposição, no próprio Espaço Talante, de terça a sexta-feira, das 15h00 às 18h00, na performance que batizou de “Ensaio de escrita”.

“Eu vou desenhar o mesmo livro que expus em Paris, um livro francês chamado "Sous mes pieds, mon corps", que já foi publicado em 2018, em português. É o romance de uma mulher que viveu um exílio. Eu publiquei, por incrível que pareça, antes de sair do Brasil. Depois eu mesma acabei caindo nessa condição de exílio. Desenhei esse livro em francês. E agora, em Portugal, vou desenhar em português, diante do público que queira assistir a esse momento. É uma obra escrita à mão, desenhada, pintada e bordada, uso várias técnicas”, finaliza.

ENSAIO DE ESCRITA NO ESPAÇO TALANTE

Inauguração: 25 de novembro, 18h30

Encerramento: 16 de dezembro

Local: Espaço Talante - Ler Devagar - LX Factory

Horário de Funcionamento: de terça a domingo das 14h00 às 18h30

Entrada Livre

CAFÉ LITERÁRIO

Temas:

27 de novembro: Ensaio de Escrita: entre filosofia e literatura (das 17h00 às 19h00)

4 de dezembro: Imagens que fazem pensar (das 17h00 às 19h00)

11 de dezembro: Filosofia, arte, literatura contra o fascismo (das 17h00 às 19h00)

18 de dezembro: O contrário da solidão: uma abordagem feminista (das 17h00 às 19h00)

Preçário:

Um curso: 30 euros

Quatro cursos: 80 euros

Valor solidário: 150 euros*

*Ao comprar o valor solidário dá-se uma bolsa de estudos deste curso para alguém que não tem condições de pagar e ganha uma miniatura exclusiva (tamanho 15 cm X 15 cm) impressa em Fine Art com tinta mineral de uma obra de Marcia Tiburi (Sous mes pieds, mon corps, 2021-2022, caneta e tinta acrílica sobre pano). Acompanha certificado de autenticidade assinado pela artista.