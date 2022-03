A espera acabou e a Revenge of The 90s vai voltar com festas de norte a sul. Esta quinta-feira, dia 24 de março, a promotora anunciou que King África, Iran Costa, NonStop, Batatinha & Companhia e os Onda Choc são os primeiros convidados confirmados para a digressão de 2022.

A segunda digressão nacional da Revenge of the 90s vai passar, até julho, por Guimarães, Lisboa, Braga, Covilhã. Aveiro, Leiria, Coimbra, Faro e Viseu. "Mas os destinos não ficarão certamente por aqui, bem como os artistas convidados que terão novidades em data muito próxima", adianta a promotora em comunicado.

Os bilhetes para todas as datas já estão à venda e os preços variam ente os 20 e os 30 euros.