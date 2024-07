"Crente" é o primeiro solo de stand-up comedy de Luana Do Bem. A humorista vai estar em digressão no último trimestre do ano.

A estreia está marcada para 11 de outubro, em Viseu. A comediante vai passar ainda pela Lourinhã, Aveiro, Guimarães, Porto, Coimbra, Lisboa, Sines, Leiria, Braga e Vila Real de Santo António.

"'Crente' é o meu primeiro solo de Stand-up Comedy e pode ou não ser o princípio de uma seita. Podem ir e já agora dizer onde nos vamos encontrar? Era importante para mim que fossem. Obrigado a todos e muitos beijos sejam amigos e ofereçam bilhetes aos vossos amigos também", escreveu Luana do Bem na sua conta no Instagram.

Os bilhetes já se encontram à venda - ver aqui.

DATAS: