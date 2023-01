No espetáculo, no qual Nuno Artur Silva vai contar em palco o que foi “vivendo nos últimos anos” no espetáculo, incluindo o tempo no Governo, como secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media, e na administração da RTP, “abre mais seis datas extra: 18, 25, 26, 27, 28 e 29 de janeiro”, refere a promotora de “Onde é que eu ia?” num comunicado hoje divulgado.

“Acho que sou o primeiro governante que sai do Governo para fazer ‘stand-up’. Também fui o primeiro comediante, creio eu, a integrar um Governo em Portugal, pelo menos voluntário”, disse Nuno Artur Silva, em declarações à Lusa em outubro, a propósito de “Onde é que eu ia?”, que estará em cena na Sala Mário Viegas.

Embora seja um espetáculo “completamente novo”, “Onde é que eu ia?” é uma espécie de continuação do projeto “Nuno Artur Silva. A sério?”, que estreou em 2014 acompanhado ao vivo pelo desenhador António Jorge Gonçalves, no Famous Humor Fest, em Lisboa.

Pouco depois, Nuno Artur Silva foi nomeado para o conselho de administração da RTP, onde se manteve durante três anos. O espetáculo deveria ter regressado no final de 2019, com outro nome, “Onde é que eu ia?”, e material novo, mas Nuno Artur Silva foi convidado para integrar o Governo, tendo ocupado o cargo de secretário de Estado até março do ano passado.