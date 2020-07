Este mês, Ondjaki lança "A estória do sol e do rinoceronte", uma fábula sobre um rinoceronte de grande porte "que tinha no peito uma tristeza que quase nunca o deixava", pedindo conselhos ao sol para afastar aquela melancolia.

Com selo da Alfaguara, esta história de empatia e perseverança ambientada na savana, tem ilustrações da autora colombiana Catalina Vásquez, a estrear-se no panorama literário português e nesta colaboração com Ondjaki.

"A estória do sol e do rinoceronte" junta-se a quase uma dezena de obras de Ondjaki para os mais novos, entre livro ilustrado, contos e romance juvenil, nomeadamente "O voo do golfinho", "O leão e o coelho saltitão", "A bicicleta que tinha bigodes" e "O convidador de pirilampos".