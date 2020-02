Na quarta-feira, dia 19, João Vaz toca na Catedral de Oaxaca e, no dia 23, na Igreja de S. Jerónimo em Tlacochauaya, cidade a 21 quilómetros de Oaxaca, no sul do México.

O festival, num total de nove concertos, decorre de 18 a 23 deste mês, e conta com as participações dos organistas Craig Cramer, Cicely Winter e Pavel Kohou, além do português João Vaz, entre outros.

Da programação festival fazen também parte visitas a igrejas, nomeadamente a nove órgãos recentemente restaurados, entre eles o de Tlacochauaya.