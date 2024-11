Segundo revela hoje essa autarquia do distrito de Aveiro e da Área Metropolitana do Porto, o objetivo é proporcionar ao público o contacto com alguns dos “nomes maiores” do panorama atual da música organista europeia, mediante repertórios que tanto incluirão composições concebidas de origem para esses teclados, como obras inicialmente destinadas a outros instrumentos e transcritas para execução específica em órgão.

Além de dois concertos em igrejas da cidade da Feira, o cartaz prevê espetáculos também nos templos religiosos das freguesias de Sanguedo, Santa Maria de Lamas, Nogueira da Regedoura e Mosteirô, refletindo todos esses concertos, sempre às 16:00 de domingo, uma estratégia que a autarquia descreve como de “descentralização cultural”.

Quanto aos protagonistas dos espetáculos, o Ciclo de Órgão de Tubos de Santa Maria da Feira vai receber nove organistas, começando por João Vaz, que é diretor artístico dos festivais de órgão da Madeira e da Basílica do Palácio Nacional de Mafra, e cujo repertório se foca em compositores portugueses, alemães e dinamarqueses do período barroco.

O evento prossegue com o polaco Tomasz Nowak, diretor artístico do Festival Internacional de Órgão de Tubos da Renânia do Norte-Vestfália, na Alemanha, que também explora o período barroco, mas acrescenta às suas performances uma componente de improvisação contemporânea, e segue-se então o italiano Daniel Dori, que, sendo o organista-chefe da Catedral de Florença, apresentará obras de conterrâneos seus do período romântico e moderno.

Outro músico anunciado em cartaz é o português João Janeiro, que divide a sua atividade profissional entre a investigação, concertos, gravações e docência, após o que o evento propõe dois espetáculos em formato distinto.

O primeiro desses consistirá na atuação simultânea dos organistas portugueses João Santos, Paulo Bernardino, Ricardo Toste e também Rui Soares, diretor do Ciclo de Órgão da Feira, e o segundo juntará o organista, maestro e compositor Eugénio Amorim ao Quarteto Vocal Gaudium Vocis, num concerto para o qual está anunciado o clássico de Franz Gruber “Noite Feliz”, com arranjos do referido solista.

Para a Câmara da Feira, com esses diferentes espetáculos cumprir-se-á assim a tripla finalidade de “valorizar o património histórico-cultural, religioso e organístico existente no concelho, divulgar o repertório do órgão de tubos e descentralizar a cultura” por diferentes geografias do município.