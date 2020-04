Para fazer companhia aos seus seguidores no Instagram durante a quarentena, Tiago Iorc tem aceitado as sugestões dos fãs, numa espécie de "Discos Pedidos" na sua conta - @tiagoiorc. Na rede social, o artista brasileiro interpreta vários temas em acústico e partilha as gravações no IGTV.

Nas últimas semanas, o músico, que é conhecido por temas como "Amei Te Ver", "Dia Especial" ou "Coisa Linda", partilhou cerca de 30 vídeos onde interpreta, em acústico, temas seus e de outros artistas.

"The Scientist", dos Coldplay, "Imagine", de John Lennon, "Creep", dos Radiohead, "Ain’t No Sunshine", de Bill Withers, e "Love on Top", de Beyoncé, foram algumas das canções já interpretadas por Tiago Iorc no Instagram. Na sua conta, o músico brasileiro partilhou ainda versões de singles seus, como "Tangerina", "Coisa Linda" ou "It’s a Fluke".

Veja alguns dos vídeos: