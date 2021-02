"Durante muito tempo evitei dar entrevistas sobre ele, marcar a sua morte, era um aniversário doloroso. Precisei de 30 anos para dar este passo", explica à AFP a atriz e cantora, filha de Gainsbourg e de Jane Birkin.

A França volta a homenagear o grande legado do compositor, com documentários, livros e novas edições de álbuns, enquanto a sua filha planeia abrir, em breve, para o público a casa parisiense onde o seu pai faleceu em 2 de março de 1991, aos 62 anos, vítima de uma paragem cardíaca. A artista tinha apenas 19.

Charlotte Gainsbourg, que prepara o lançamento de um novo álbum, admite que a figura do seu pai deixou "o padrão muito, muito alto".

AFP: Em qual fase está seu o projeto de abrir ao público a casa da rua Verneuil, onde o seu pai morava?

Charlotte Gainsbourg: Está em andamento. Durante os primeiros 10 anos, quando era a que estava mais convencida, foi muito complicado. Depois, voltei atrás porque era o que me restava dele. Guardava como um tesouro. Mas quando fui a Nova Iorque há seis anos - agora já estou de volta em Paris -, compreendi que deveria fazer isso. Pelas pessoas, mas também pela minha saúde mental, deveria distanciar-me.

AFP: Como descreveria a casa?

Charlotte Gainsbourg: É uma mansão, as pessoas não vão descobrir coisas da sua obra, mas da estrutura do seu trabalho, da sua personalidade. É surpreendente: as pessoas têm a imagem de artistas em espaços imensos, luxuosos, mas a de lá é relativamente modesta. O teto não é alto, a cozinha é minúscula. A princípio, era a nossa casa, com minha mãe, minha irmã, ele e eu. Na época da minha mãe, havia poucas coisas, depois os objetos começaram a acumular-se, de forma organizada (risos). Era difícil andar sem medo de partir alguma coisa.

AFP: De qual objeto gosta em particular?

Charlotte Gainsbourg: Tem um busto da minha mãe, é emocionante, precioso. No início era de gesso, mas (Gainsbourg) o refez em bronze.

AFP: Tem alguma data de abertura?

Charlotte Gainsbourg: Esperávazos que fosse em março, mas é impossível (devido à pandemia). Esperamos que seja antes do fim do ano.

AFP: Os jovens artistas continuam a inspirar-se na figura dele, tanto artística como humana.

Charlotte Gainsbourg: Acho incrível, agora é que estou a perceber. Antes estava imersa na minha tristeza. Vejo o impacto que ele teve em tantas gerações e que não acaba. Ele tinha tantas facetas... manifestava o seu lado sombrio, não havia um lado secreto. Era uma pessoa de grande delicadeza, que contradiz com a personagem de Gainsbarre do final (o 'alter ego' que inventou, mais identificado com os excessos).

Hoje, vivemos em um mundo tão censurado que me faz questionar como ele teria vivido. Ele seria proibido de aparecer na TV? Ele fazia coexistir a sua grande sensibilidade com o seu grande senso de provocação. Isso não se vê hoje em dia.

AFP: O 30.º aniversário dA sua morte vai gerar múltiplas homenagens novamente.

Charlotte Gainsbourg: Todas essas declarações são muito bonitas. As pessoas não esperaram por mim para marcar (os aniversários dA sua morte). Melhor. O meu pai não estava preso em uma época, já que trabalhou todos os estilos. Ele dominava a língua clássica e a modernidade na hora de escrever, com humor, isso é tudo o que alguém deseja, esse refinamento, essa habilidade ágil. Deixa o padrão muito, muito alto.