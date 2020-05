"À medida que o parque reabre, com medidas aprimoradas de saúde e segurança, os nossos hóspedes encontrarão a Shanghai Disneyland mais mágica e memorável do que nunca", assegurou.

Medidas de segurança adicionais incluem a limitação nas entradas através de um sistema de registo.

"Os hóspedes terão de comprar ingressos válidos apenas numa data selecionada e os portadores do Passe Anual devem fazer uma reserva antes de chegarem", afirmou a Disney.

O número de clientes também será limitado em restaurantes, passeios e outras instalações.

Nos passeios do parque vão ser colocadas marcas para promover o distanciamento social, segundo a empresa.

Mais de 11 milhões de pessoas visitaram o parque da Disney em Xangai em 2018.

Medidas adicionais de saneamento e desinfeção também serão implementadas e a equipa cumprirá os procedimentos de saúde e prevenção impostos pelas autoridades.

Os membros do elenco receberam ainda treino sobre "procedimentos a tomar, com ênfase na interação sem contacto com os convidados", assegurou a empresa na mesma nota.

Os funcionários vão receber equipamento de proteção individual, incluindo máscaras.

A Disney gerou mais de 26 mil milhões de dólares em vendas na sua divisão de Parques, Experiências e Produtos, no ano fiscal de 2019, representando 37% da receita total da empresa.

No relatório de contas apresentando na terça-feira, a empresa revelou que aquele segmento teve uma queda de 58% no lucro operacional, no primeiro semestre do ano, em termos homólogos.