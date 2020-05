Adele foi o assunto mais comentado nas redes sociais esta quarta-feira, dia 6 de maio. A nome e as notícias relacionadas com artista foram também as mais procuradas durante o dia no Google, segundo o site trends.google.com.

E não, Adele ainda não lançou uma nova canção, nem anunciou a data em que irá editar o novo álbum, o sucessor de "25" (2015). A cantora britânica apenas partilhou uma fotografia no seu Instagram da sua festa de aniversário - a artista celebrou 32 anos esta terça-feira, dia 5.

Há cinco meses que Adele estava desaparecida nas redes sociais - a última fotografia da britânica tinha sido publicada em dezembro de 2019. Na imagem partilhada esta semana, é possível ver a transformação física da cantora, que adotou uma nova dieta(Sirtfood).

Nas redes sociais, o antigo personal trainer de Adele, Pete Geracimo, publicou uma mensagem a todos os que têm criticado a cantora devido à sua dieta. "Parte-me o coração ler os comentários negativos e as acusações de pessoas que questionam a genuinidade da perda de peso", escreveu. "Ela sempre fez tudo no ritmo dela e nos termos dela", garantiu.

"Não poderia estar mais orgulhoso e feliz por ela. Esta metamorfose não tem a ver com vendas de álbuns, publicidade ou para ser modelo. Está a fazê-lo por ela e pelo filho", frisou Pete Geracimo.

Leia o post: