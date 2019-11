Patti Smith falou rapidamente com Fernández e alguns dos seus colaboradores no seu escritório no tradicional bairro de San Telmo. A artista de 72 anos cantou ainda o tema "Wing" e assinou um livro.

A artista, comprometida com várias causas políticas e sociais, falou sobre a questão do meio ambiente e do ativismo dos jovens.

Entusiasmado, Fernández postou imediatamente fotos do encontro na sua conta do Instagram e comentou parte do diálogo.