"You’re not Dylan Thomas. I’m not Patti Smith" ("Tu não és o Dylan Thomas e eu não sou a Patti Smith"), canta Taylor Swift em "The Tortured Poets Department", tema que dá título ao seu novo álbum, lançado na passada sexta-feira, dia 19 de abril.

Nas redes sociais, a artista reagiu ao verso da canção da artista norte-americana. "Serve isto para dizer que fiquei tocada ao ser mencionada na mesma frase que o grande poeta galês", escreveu Patti Smith na sua conta no Instagram.

Na publicação, a poetisa e cantora partilhou uma fotografia sua com o livro "Retrato do Artista Quando Jovem Cão", de Dylan Thomas.