“A força da música volta a invadir as margens da Praia Fluvial do Taboão com as impressionantes nuances vocais de Perfume Genius; a vibrar com o electro pop de Boy Harsher; a viajar com o apaixonante post-punk de Porridge Radio; a mergulhar numa nova onda sonora australiana com Donny Benét; a oscilar pelo universo lo-fi e emocional de Far Caspian; a electrizar com as harmonias ardentes de Sylvie Kreusch e, finalmente, a sentir desmedidamente os grooves implacáveis das suaves melodias de L’Eclair”, refere a promotora Ritmos num comunicado hoje divulgado.

Para a edição deste ano do Vodafone Paredes de Coura, que decorre entre 16 e 20 de agosto, já tinham sido anunciados, entre outros, Pixies, Beach House, The Blaze, King Gizzard & The Lizard Wizard, John Talabot, IDLES, Slowthai, Arlo Parks, Princess Nokia, BadBadNotGood, Pluto, Conjunto Corona, Mão Morta, Rita Vian, Samuel Úria e Linda Martini.

A promotora recorda que, “até 30 de abril, é obrigatório a troca dos bilhetes adquiridos para as edições de 2020 e 2021 por um bilhete válido para o Vodafone Paredes de Coura 2022”.