"A competir com Evgeny Konnov, do Uzbequistão/Rússia e Gabriel Yeo, da Alemanha, a jovem pianista conquistou os votos júri composto por especialistas nacionais e internacionais, como Álvaro Teixeira Lopes (Portugal), Carles Lama (Spain), Olga Kern (Rússia/EUA), Philippe Raskin (Belgium), Pedro Emanuel Pereira (Portugal), Paolo Baglieri (Itália), Svetlana Eganian (Rússia/França) e Vardan Mamikonian (França/Arménia)", lê-se no comunicado da Casa da Música.

Yanjun nasceu na China, mas vive atualmente na Alemanha, onde estuda com Arie Vardi. A vitória deu a Yanjun Chen um prémio monetário de 20 mil euros e a oportunidade de publicar um álbum, com a produtora KNS Classical, além de participar em recitais e festivais de música em Portugal, como França e Espanha.

O Concurso Internacional Santa Cecília distinguiu também Danylo Saienko, da Ucrânia, com uma menção honrosa, e Eugenia Sánchez Durán, de Espanha, com o prémio People's Choice. Yanjun Chen também recebeu o Prémio Orquestra Filarmónica Portuguesa.

Organizado pelo Curso de Música Silva Monteiro, o Concurso Internacional Santa Cecilia contou com a participação de mais de 150 jovens pianistas dos 5 aos 32 anos, vindos de países como China, Israel, Alemanha, Ucrânia, Coreia do Sul.