O lançamento está previsto para dia 13 de fevereiro, na Livraria Travessa, em Lisboa, com apresentação do professor, escritor e antigo comissário do Plano Nacional de Leitura Fernando Pinto do Amaral.

São cem poemas para celebrar o centenário do nascimento do poeta, tradutor e dramaturgo escocês de língua inglesa Edwin Morgan (1920-2010), refere a editora (não) edições, que publica o livro na sua coleção Traditore, dedicada a traduções de poesia.

A antologia “Última mensagem” apresenta uma centena de poemas selecionados pelo editor João Concha, a partir dos livros que o autor publicou (1952-2010), mostrando “um percurso diverso e multifacetado”.

“A devoção de Morgan à história do mundo e ao ser humano do futuro, patente nos versos inovadores e de léxico ora coloquial ora cuidado, bem como a mestria formal (desde o mais tradicional soneto até à subversão e invenção de novas formas de se expressar) fazem deste autor escocês um poeta de importância mundial, ou, talvez como ele gostaria mais, um artista verdadeiramente intergaláctico, ‘entre Glasgow e Saturno’”, descreve a editora.

A (não) edições é um projeto editorial independente, fundado em Lisboa, em 2013, composto por cinco chancelas: Mutatis-mutandis (poesia), Traditore (traduções de poesia), Alice (poesia e ilustração - livros para crianças), Cénica (teatro, performance) e Vária (ensaio e outros textos de reflexão).

Para este ano, a editora tem previsto o lançamento de uma nova chancela, designada Fora de Coleção, no âmbito da qual irá editar e reeditar obras fora de circulação ou difíceis de encontrar, de poesia reunida ou selecionada, mas também livros de poesia com características e materialização peculiares, livros-objeto ou múltiplos que “exploram e questionam relações texto-imagem e o próprio suporte ‘livro’”.