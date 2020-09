A organização, a cargo da construtora bracarense dst, explica que a obra lançada em 2019 reuniu a unanimidade do júri, composto pelos escritores, ensaístas e professores Vítor Manuel de Aguiar e Silva, José Manuel Mendes e Carlos Mendes de Sousa, "pelo brilho de uma construção poética semântica e formalmente airosa, renovado na sua matriz clássica e nos percursos ‘ídeo-sensíveis’ já revelados ao longo de uma bibliografia deveras singular".

Em ano de "bodas de prata", o galardão tem o valor pecuniário de 25 mil euros mas, "face à evolução da situação de pandemia", a data da cerimónia de entrega não está ainda definida.

Fernando Guimarães nasceu em 1928 e publicou, desde 1956, vários livros de poesia e de ensaio, tendo alargado também a sua atividade à ficção e ao teatro.

Os seus trabalhos ensaísticos abordam a literatura portuguesa, sobretudo do período entre o século XIX e a atualidade, e questões relacionadas com a história da estética em Portugal e com a filosofia da arte.

O autor tem também exercido crítica literária e faz parte, como investigador, do Centro de Estudos do Pensamento Português da Universidade Católica Portuguesa.