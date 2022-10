O Teatro da Rainha estreia, no dia 3 de novembro, nas Caldas da Rainha, “Police Machine”, uma produção com texto e encenação do dramaturgo de Joseph Danan.

A peça em que "carrascos e vítimas se confundem", segundo a companhia residente nas Caldas da Rainha, foi traduzida por Isabel Lopes e conta com as interpretações de Beatriz Antunes, Mafalda Taveira, Marta Taveira, Fábio Costa, Fernando Mora Ramos e Nuno Machado. A última produção deste ano da companhia ficará em cena na Sala Estúdio do Teatro da Rainha até ao dia 26 de novembro (com exeção do dia 10), onde poderá ser vista de quarta a sábado, sempre às 21h30, até ao dia 26 de novembro.