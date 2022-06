Pool Parties estão de volta ao Rock in Rio Lisboa com mais de 20 DJ sets e sete horas de música por dia

A pouco mais de 15 dias de abrirem as portas da Cidade do Rock, o Rock in Rio Lisboa revela mais novidades para a sua programação. As Somersby Pool Party estão de volta nesta edição com mais de de 20 DJ, distribuídos por sete horas de música por dia, que complementam a programação do Galp Music Valley, "transformando-o num palco non-stop".

A festa começa na abertura de portas, às 12h00, "e não vai faltar música dançante, diversos estilos musicais, beats eletrizantes e um cenário único com uma piscina em pleno recinto do festival com bar e balneários".

Pela cabine do DJ (este ano localizada numa nova área, entre a piscina e o palco, especialmente desenhada para que todos os que passem pelo Galp Music Valley possam desfrutar do espetáculo) vão passar vários DJs ao longo dos quatro dias do festival, como Analodjica, DJ Andrezo ft Deezy & Harold, The Blkbrds ft Jukebox, Buruntuma, Chá de Funk, DJ Cruzfader ft Sir Scratch, DJ/MC Demo, From House to Disco, Fridayboyz, Gilvaia, Hugo Tabaco, Jiggy, Lucas Bicudo, DJ Nokin ft Filipe Gonçalves, Nox, DJ Peace Maker!, Putzgrilla, Rendezvous by Guillaume, Ruben da Cruz, Sara Santini, The Slum Vagabunds, XL Garcia e Zecka Pinheiro.

créditos: Stefani Costa

"O clima de festa já se sente um pouco por toda a parte. Foram quatro anos sem poder sentir esta vibração e nada melhor que começar o countdown final com as festas mais animadas da Cidade do Rock que são as nossas Somersby Pool Parties. Elas começam mais cedo para assim que as portas abrirem o público já possa começar a entrar no clima de festival. Por isso o melhor é mesmo chegar cedo para poder tirar o melhor proveito destas 14 horas de entretenimento por dia. Vai ter muito para aproveitar nesta edição”, frisa Roberta Medina, Vice-Presidente Executiva do Rock in Rio Lisboa.

Recorde-se que a 9.ª edição do Rock in Rio-Lisboa realiza-se já nos próximos dias 18, 19, 25 e 26 de junho de 2022, no Parque da Bela Vista, e conta com mais de 14 horas entretenimento por dia – das 12h00 às 02h00.